Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet eden Pelin Karahan, uzun süre ayrı kaldığı dizi setlerine dönmek istediği söyledi.

"ARTIK DÖNMEK İSTİYORUM"

Tek başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş yapan Pelin Karahan, "Gelen tekliflere artık sıcak bakıyorum. Çocuklar artık büyüdü. İnternet dizisi veya televizyon hiç fark etmez, doğru proje teklifi gelirse setlere dönmeyi çok istiyorum. 'Çocuklarım var, evliyim diye haftada üç gün gelirim' ya da 'günde şu kadar saat çalışırım' gibi herhangi bir kısıtlamam yok. Bu istekleri zaten doğru bulmuyorum" dedi.