Uzun süreli emzirmenin anne ve bebek için 15 faydası

Anne sütünün, anne ve bebek açısından pek çok faydası bulunuyor. Bu nedenle doğumdan hemen sonra bebeklerin anne sütü ile beslenmesi ve bunun ilk altı ay yalnızca anne sütü ile devam etmesi öneriliyor. Bebeğin 6'ıncı aydan sonra anne sütüne ek olarak destek gıdalar ile beslenme programının oluşturulması ve sürecin de 2 yaşına kadar devamı önem taşıyor. Çünkü bebek, anne sütü ile ne kadar uzun süre beslenirse yararı o kadar fazla ve kalıcı oluyor.

Bebeğin büyümesi ve gelişmesi için anne sütü şart!

Anne sütü bebek için en iyi, en taze, en doğal ve en temiz besindir. Bebeğin büyüme ve gelişimi için; yeterli miktarda yağ, karbonhidrat, su, protein, vitamin ve mineral içermektedir. Bebeğin gelişimi süresince değişen ihtiyaçlarına uygun olarak sütün içeriği de değişmektedir. Anne sütü ekonomiktir, her zaman uygun sıcaklıkta ve kıvamdadır. Herhangi bir hazırlık gerektirmez ve zahmetsizdir. En önemlisi emzirme sırasında anne ve bebek arasında çok özel ve güzel bir bağ kurulmasını, anne ve bebeğin duygusal tatminini sağlar.

Anne sütünün bebeğe 9 yararı

1. Doğumdan sonra gelen kolostrum yani ilk sarı süt bebeğin ilk aşısıdır ve bebeği hastalıklara karşı korur.

2. Anne sütü ileri dönemde, içerdiği bağışıklık sistemi bileşenleri sayesinde bebeği enfeksiyonlardan ve astım, egzama gibi alerjik rahatsızlıklardan korur.

3. Sindirimi kolaydır. Anne sütü alan bebeklerde beslenme problemleri, gaz, kabızlık, pişik gibi sorunlar daha az görülür.

4. Anne sütü alan bebeklerde kansızlık daha az ortaya çıkar ve kanser oranları daha düşük olur.

5. Ani bebek ölümü riski, anne sütü ile beslenen bebeklerde oldukça azdır.

6. Bebekliğinde anne sütü alan kişilerde uzun dönemde obezite, diyabet, kolesterol yüksekliği ve kalp krizi riski düşer.

7. Erken doğuma bağlı oluşabilecek risklerin anne sütü alımı ile önüne geçilebilir.

8. Anne sütü ile beslenme çocukluk çağı diş çürüklerini engeller.

9. Anne sütünün zeka gelişimi üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Emzirmenin anneye sağladığı 6 fayda

10. Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu sayesinde rahim kasılır ve doğum sonrası kanama miktarı azalır.

11. Emzirme ile günde ortalama 500-750 kalori harcanır ve böylelikle gebelik sırasında alınan kiloların kaybedilmesi kolaylaşır.

12. Uzun süreli emziren kadınlarda Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riski azalır.

13. Emzirme, meme ve yumurtalık kanseri riskini azaltır.

14. Düzenli emzirme ile yumurtlamanın başlaması gecikir, bu sayede doğum kontrolü sağlanarak iki gebelik arasındaki süre uzar.

15. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar, lohusalık döneminde görülebilen depresyon riskini azaltır.