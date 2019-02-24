Uzun, "Tek Eksik Usta"

Kaynak: İHA

Alaplı Belediye Başkan aday Celil Uzun'un kalkınma öncelikli projeleri göz dolduruyorAK Parti Alaplı Belediye Başkan Aday Celil Uzun, Alaplı'da vatandaşlarla bir araya gelerek bazı önemli projelerini açıkladı. Celil Uzun'un Alaplı'nın projeleri ilçe halkı tarafından takdirle karşılanırken, aday sürecinde tüm projelerini kamuoyu ile paylaşan tek aday oldu.Koltuklardan asla şeref almadığını ifade eden Uzun "Alaplı kardeşlerimizin birliği ve bütünlüğü için gönül ve hizmet kapılarımızı açacağız. Farklılıklarımızı zenginlik bilip hep birlikte yaşanabilir bir Alaplı için elbirliğiyle çalışacağız" dedi."Tek eksik usta'Uzun, "Genel siyaset ile yerel siyaseti aynı istikamette yol alıp tam bir mutabakat içinde Alaplı'mıza hizmetlerin gelmesi için bu dengeyi sağlayacağız. Anlayışımız hizmet, dilimiz tatlı ve söylemlerimiz toparlayıcı olacaktır. Kendimiz için değil İlçemiz için kapıları aşındıracağız. Hizmet kapılarını açma adına yollarda mekik dokuyacağız. Birçok konuda mağduriyet yaşayan doğal ve beşeri afetlerle maalesef medeniyet ilçesi Alaplı'mızın hak ettiği konumda olmadığını görmekteyiz. Alaplı'nın batıya bakan penceresi haline getireceğiz. Bizler Alaplı'da yağın, şekerin, unun var olduğunu biliyoruz. Tek eksik usta, İnşallah Alaplı'ın bilen bir usta olacağız. Belediye bünyesine Bxbiya projesini yeniden uygulayıp halkımız sorunlarını Alo 153 hattını arayarak iletecekler ve tüm problemler ertelenmeden yerinde çözüme kavuşturulacak. Gençlerin kültürel ve sportif faaliyetleri için belli bir noktalarda sahaları inşa edeceğiz. Kurum ve kuruluşlarımızla birlikte dinamik ve aksiyoner bir gençlik için birlikte çalışacağız" diye devam etti."Kitap Kıraathanesi'"Kitap Kıraathanesi projemizle gençlerimizin fenni ve dini ilimlerin tahsisindeonlara ev ortamı mekanlar hazırlayacağız. Halk Eğitimle protokol imzalayıp onlarla ortak çalışmalar yapıp ücretsiz kurslar düzenleyeceğiz. Amacımız; gelecek seçimler değil; gelecek nesiller olacaktır."'Hanımlar İçin El Sanatları Kursu'"El Emeği Göz Nuru projemizle bayan kardeşlerimize yönelik el sanatları ve zanaatları kursları açacağız. Hem öğrenecekler hem üretecekler ve hem de ürettiklerini inşallah Belediyemizin destekleriyle satacaklar. Öğreniyorum ve evimin ihtiyaçlarını gideriyorum diyen ve ayakları üzerinde duran kardeşlerimiz olacak."'Sahil Projesi'"Sahil Projemizle bizim en önem veren Projelerden birisi olan Huzur kent kenarında Liman arası Bisiklet yolları,kordon boyu kafeler, restoranlar, çay ocakları, sportif alanlar, aile piknik yerleri, çocuk park yerleri inşa edeceğiz. Yaş guruplarına yönelik yüzen havuzlar yaparak boğulmaların önüne geçeceğiz inşallah.Alaplı sahil dolgu alanın 168 bin dönümün 75 bin dönümü tahkimatı tamamlanmış vaziyette.bunun 100 bin dönüm alanını doldurmaya devam edeceğiz.'Tekne Turları'"Alaplı Çayı kademeli olarak temizleme çalışmaları bittiğinde Tekne Turu projemizi inşallah hayata geçirip saklı cennet köşesi Alaplı'mızı tüm Zonguldak'a açacağız.""Öğretmen Evi'"Öğretmen Evi Projemizi mutlaka Alaplı'mıza kazandıracağız. Taşıma su iledeğirmen dönmez. Biz memurlarımızın ve özellikle de öğretmenlerimizin ilçemizde kalıp kendini aidiyet duygusuyla Alaplı'mız için olan hayallerimize ortak edeceğiz.""İlçe Stadyumu'İlçe Stadyumu Projemizle Alaplı gençliğine en güzel şekilde hizmet vereceğiz.vatandaşlarımız yakışır şekilde maşları tribünden izleyecekler."Alaplı Sokaklar Güneş Enerjisiyle AydınlatılacakAlaplı Belediyesi, kesintisiz aydınlatma için sokak lambalarında güneş enerjisi kullanmaya başlayacak. Kalkınma ajansların desteğiyle güneş enerjisiyle çalışacak 100 sokak lambası Alaplı'nın sokaklar karanlıkta kalmayacak, bu yöntemle aylık belediyenin kasasından çıkan para tasarruf edilecek. - ZONGULDAK