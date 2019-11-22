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Uzun tüyleri ile görenleri hayran bırakıyor

Tokat'ta uzun tüyleri ile ilgi odağı olan Samoyed cinsi köpeği uzaktan görenlerden koyuna benzetenler oluyor.

22.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:18Uzun tüyleri ile görenleri hayran bırakıyor
'ta uzun tüyleri ile ilgi odağı olan Samoyed cinsi köpeği uzaktan görenlerden koyuna benzetenler oluyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde özel bir eğitim kurumunda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Hüseyin Erdal, Samoyed cinsi köpeğini fırsat buldukça gezdiriyor. Beyaz uzun tüyleri ve sevimliliği ile görenlerin sevmekten kendini alamadığı köpeğin henüz 9 aylık olduğunu ifade eden Erdal, 2 aylıkken aldığı köpeği evinin bahçesinde beslediğini kaydetti. Yaklaşık 2 aydır baktığı köpeğin saldırgan olmayan uysal bir cins olduğuna dikkat çeken Erdal, "Hayvanları çok seviyorum. Evimizde 2 tane de kedimiz var. Köpeğimle pek anlaşamıyorlar ama bakalım ilerde iyi anlaşacaklar" dedi.

Uzaktan görenler koyuna benzetiyor

Köpeğin tüylerinin uzun olması nedeni ile koyuna benzetenler olduğunu belirten Erdal, "Köpeğimin tüyleri Samoyed cinsi olması nedeniyle bayağı uzun. Uzaktan görenler koyun zannediyor ama yaklaşınca köpek olduğunu fark ediyorlar. Samoyed ırkı saldırgan bir ırk değil beslemek isteyenlere tavsiye ederim" diye konuştu. - TOKAT

Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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