Kaynak: AA

Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere, uzun yola çıkmadan "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları hakkında bilgi veriliyor."Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi kapsamında yürütülen uygulamada, "Yaşam Tünel" adındaki çadıra davet edilen sürücü ve yolcular, polislerce trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.Edirne'deki uygulama da, İstanbul yönündeki yolda sürüyor. Trafik ekiplerince sürücülere, trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor. Emniyet kemeri kullanmanın önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının sürücülere etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında video izletiliyor."Amaç sürücüleri bilinçlendirmek"Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene binlerce kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.Trafik kazalarını önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kurt, "Bu kapsamda Yaşam Tüneli projesini hayata geçirdik. Buradaki amacımız, özellikle şehirler arası yolculuk yapan sürücülere, trafik kurallarını tekrar hatırlatmak, emniyet kemeri takmamanın, alkollü araç kullanmanın, direksiyon başında cep telefonuyla oynamanın zararlarını, etkilerini görsel bir materyalle anlatmak." dedi.Kurt, sürücülere izlettirdikleri kısa filmin yaklaşık 7 dakika olduğunu belirterek, sürücüleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.