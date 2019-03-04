Kolları Kesilmiş Şekilde Bulunan Genç Kız Cinayetinde Suriyeli Aile Detayı!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 1 yıl 9 aydır aranan genç kızın cansız bedeni ayağı ve kolları kesilmiş şekilde su kuyusunda bulundu. Ölen genç kızın annesi, cinayeti eski kiracı Suriyeli ailenin işlemiş olabileceğini iddia etti.

DANTEL MODELİ ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

İddialara göre Semira 31 Mayıs saat 14 gibi amcasının evine yengesine dantel modeli almaya gitmiş bir anda ortadan kaybolmuştu. Yengesi Semira'nın eve geldiği anca daha sonra nereye gittiğini göremediğini eve gitmek için çıktığını söyledi. Evden çıktıktan sonra gidebileceği 3 yol olan Semira o günden sonra haber alınamadı. Semira'nın kaybından yaklaşık 1 yıl 9 ay sonra ise amcasının evinin yanında bulunan bir su kuyusunda bir kadın cesedine rastlandı. Aile ise su kuyusundan çıkan cesedin Semira'nın olduğunu düşünüyor. Kuyuların yanında bulunan iki evde Semira'nın akrabalarına ait. Kuyunun sahibi Ahmet bey. Ahmet beyin oğlu Muhuttin bey kuyunun ağzının açık olduğunu fark ediyor sonra ne olduğuna bakmak için gittiğinde ise kuyusunda çuval içinde bir kadın cesedi buluyor.

"SURİYELİ AİLE YAPMIŞ OLABİLİR"

Semira'nın amcasının açıklamasına göre cesedin bir ayağı ve iki kolu yok. Cesedin üstünden çıkan kıyafetler ise Semira'nın kıyafetlerine çok benziyor. Programa katılan Semira'nın annesi Adile Arslan ve kız kardeşi Ayşegül Arslan ise su kuyusundan çıkan cesedin Semira olabileceğini düşünüyor. Ama iddiaların ise ardı arkası kesilmiyor. Semira'nın imam nikahlı eşinden başka bir görüştüğü kişinin daha olduğu ortaya çıktı. İddialara göre ise bu görüşmeden rahatsız olan aile bireylerinden birinin Semira'yı öldürmüş olabileceği iddia ediliyor. Annenin diğer bir şüphelendiği kişide daha önce kiracı olarak kalan Suriyeli bir aile. Yapılan DNA tesitinden sonra ise kesin sonuç açıklanacak. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.