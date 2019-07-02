02.07.2019 21:50
Haberler» Güncel» Haber

Uzungöl'de ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

Uzungöl

Trabzon'da iniş yaparken paraşütünün takıldığı ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da iniş yaparken paraşütünün takıldığı ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Çaykara ilçesinde yer alan ve Doğu Karadeniz'in en çok turist çeken merkezlerinden olan Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan Levent Güner (40), iniş esnasında paraşütünün takıldığı ağaçta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Güner'i asılı kaldığı ağaçtan kurtarıp ormanlık alanın dışına çıkarttı.
Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen Güner'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Uzungöl, Trabzon, AFAD, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:17   Brüksel'de FETÖ'nün "gerçek yüzü" anlatıldı
23:15   Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
23:12   ABD'nin Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesi
23:12   Türkiye, Nijer'de ordu karargahına düzenlenen terör saldırısını kınadı
23:11   Kazak annenin 722 bin liralık hastane borcu çıkmazı
23:09   IMF Genel Sekreteri görevini askıya aldı
23:09   Kamyonun ezdiği köpek için seferber oldular