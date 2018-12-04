Uzungöl'de Bulunan Doğal Kaynak Suyu Yurt Dışında Büyük İlgi Görüyor

Trabzon Uzungöl
'ün zirvesinde Ph değeri 8,41 olan doğal kaynak suyu bulundu. Nobel ödüllü Prof. Dr. Otto H. Warburg'un kriterlerine göre yüksek Ph'lı sular kanser tedavisinde yardımcı rol oynuyor. Türkiye
'nin ormanlık bölgesi olan Karadeniz
'in ünlü turistik Uzungöl Yaylası, çağımızın hastalığı olan kanserle tedavi için yeni bir umut oldu. Ladin ormanlarıyla kaplı Uzungöl Yaylası'nın zirvesindeki granit kayada Türkiye'nin Ph değeri en yüksek sularından biri keşfedildi. Tıp otoritelerinin belirlediği oranın üzerine çıkan Ph değeri ile Karadeniz suyu, kanser tedavilerinde yardımcı rol oynayacak.
Su ile kanser tedavisi arasındaki ilişkiyi Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Otto H. Warburg gündeme taşımıştı. Prof. Dr. Warburg'a göre kanserin temel sebebi oksijen eksikliği ve bu da vücudun asit seviyesi ile doğrudan ilişkili. Kanserin nedenini keşfederek Nobel ödülü alan Prof. Dr. Warburg'a göre, kanserli hücrelerin ilerlemesi vücudun alkali olduğu zaman duruyor. Bunun için belirlenen Ph oranı ise 7. Ph değeri 8 ve üzerine çıktığı zaman içme suyu bir anda 'yardımcı tedavi edici' özelliği kazanıyor, kanser hücresinin üremesini engelleyen ortam sağlıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dahiliye Uzmanı Dr. Bülent Ayanlar, yapılan araştırmalarda Ph değeri 8 ve üzerinde olan suların sağlık açısından en değerli sular olduğunu belirtti. Biyo-Psiko-Sosyal yönden en gelişmiş yapıya sahip olan insanların gerek anabolik, gerekse de katabolik bütün metabolik süreçlerinin sonunda, asidik özellikteki atıklar oluştuğunu söyleyen Dr. Ayanlar, tüm bu süreçlerin düzgün işleyişi ve beden sağlığının tesisi için Ph değeri yüksek doğal alkali su tüketiminin çok önemli, yaşamsal bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu ifade etti.
Bu arada Amerika
Diyabet Derneğinin yayınladığı akademik çalışmada, asitik olan içme sularının çocukluk döneminde başlayan tip1 diyabeti hastalığı riskini artırdığını ispatladığını, düşük Ph düzeylerinde suyun içerisindeki zehirleyici toksit özelliğe sahip minerallerin yoğunluğunun arttığı görüldüğünü belirtildi.
"Dünyanın en iyisi" denen suyu geride bıraktı
Yüksek değerlere sahip doğal kaynak suyu işletecek olan Bulak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Bulak, Karadeniz'in oksijen deposundan çıkan suyu en son teknolojik imkanlarla çıkarıp en sağlıklı ve hesaplı şekilde tüketiciye sunduklarını söyledi. İnsan sağlığı açısından suyun önemini vurgulayan Bulak, "2018 Berkeley Springs İnternational Water'un kriterlerine göre dünyanın en iyi kaynak suyu kabul edilen 'Mt Elliot Springs'in ph değeri 8,20. Bu su ise 8,41 değeri ile dünyanın en iyisi kabul edilen markayı geride bıraktı. Dengeli mineral zenginliği ve yüksek alkali değeri ile dünyanın en iyi suyu bu topraklardan çıkıyor. Yüzde 100 yerli ve milli olan bu markanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
En son teknoloji ile ambalajlanan yüzde 100 yerli ve milli olan yüksek Ph'a sahip doğal alkali özellikli Bulak Su, Dünya pazarında da yerini almaya hazırlanıyor. Dünyanın çoğu ülkesinden bu suya yoğun talep geliyor. Bu arada yabancı gazetelerde yeni bulunan suyun dünyanın en alkali-diyet sularından biri olduğu ifade edildi. - ANKARA
Trabzon,Uzungöl
04 Aralık 2018 Salı 10:38