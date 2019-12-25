Haberler » Güncel » Uzungöl'de fırtına etkili oldu - Haber

Uzungöl'de fırtına etkili oldu

Uzungöl'de fırtına etkili olduTrabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fırtınanın etkisiyle oturma bankları ve trafik işaret levhaları devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.

25.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:30
'de fırtına etkili oldu
Trabzon'un ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fırtınanın etkisiyle oturma bankları ve trafik işaret levhaları devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fırtınanın etkisiyle oturma bankları ve trafik işaret levhaları devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle elektrik nakil hatları devrildi, bölgede elektrik kesildi. Belediye ekipleri devrilen tabela ve bankları kaldırmak için çalışma başlattı.
Uzungöl'de fırtına etkili oldu

Çaykara, Uzungöl, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46   (havadan görüntülerle) - ŞİLE'DE ORMANLIK ALANA BIRAKILAN LASTİKLER KALDIRILIYOR - Haber
12:46   ŞİLE'DE ORMANLIK ALANA BIRAKILAN LASTİKLER TOPLANIYOR -2 - Haber
12:46   Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama - Haber
12:42   Hastalıklardan kendi ürettikleri şifalı bitkilerle korunuyorlar - Haber
12:41   EGİAD Danışma Kurulunda stratejik plan masaya yatırıldı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:48:58