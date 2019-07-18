18.07.2019 15:31
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uzungöl'de 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi' bayrağı PKK paçavrası sanılınca ortalık karıştı

Uzungöl

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı. Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs, saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sandı. Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü. Linç edilmek istenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON
Kaynak: İHA
Irak Bölgesel Yönetimi, Uzungöl, turist, PKK, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
SALH: pkk ayrı kuzey ırak ayrı ne alaka
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
16:33   Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan şahıs yakalandı
16:32   Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı: ölü sayısı 33'e yükseldi
16:32   Erzurum'da fuhuş operasyonu
16:29   Üsküdar'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi.
16:26   Tarsus'ta tombala operasyonu
16:26   Mahkemeden PDR eğitimcileri için emsal karar
16:20   Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı