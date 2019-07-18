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Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik (2)

9 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİTrabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektirirken vatandaşlarla aralarında arbede yaşanan Irak uyruklu 9 kişi savcılık kararı ile sınır dışı edildi.

18.07.2019 23:33 Uzungöl

9 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektirirken vatandaşlarla aralarında arbede yaşanan Irak uyruklu 9 kişi savcılık kararı ile sınır dışı edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kuzey Irak'tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara/Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Çaykara, Uzungöl, Irak, Güncel

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