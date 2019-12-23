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Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor (4)

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de 65 kaçak yapının yıkımına devam ediliyor.

23.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:47
'un ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden 'de 65 kaçak yapının yıkımına devam ediliyor.
Uzungöl'de imara aykırı yapıldığı tespit edilen ve imar barışı kapsamına girmeyen 48 yapının tamamen, 17 yapının ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkımı, bölgeye giden iş makineleriyle saat 06.00'da başladı.
Uzungöl'de binasına yıkım kararı verilen Sıtkı Göz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaları yaparken devletin elektrik ve suyun bağlanmasına izin verdiğini belirtti.
Göz, binalar için ruhsat ve vergi verdiklerini ifade ederek, "Yıkım için gelen ekiplere ricada bulunduk, süre istedik. Binaları biz yaptık, biz yıkalım' dedik." şeklinde konuştu.
Güvenlik görevlileri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yıkım alanlarına vatandaşların yaklaşmasına izin verilmiyor.
Görevliler, yıkılan binaların etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.
Uzungöl'e ise girişler güvenlik görevlilerinin kontrolünde sağlanıyor.
Uzungöl'de kaçak binaların yıkımı devam ediyor (4)

Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel

Kaynak: AA


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