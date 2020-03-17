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Uzungöl'de Koronavirüs sessizliği

Yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl, dünyada birçok ülkede salgınlara ve ölümlere sebep olan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmeye başlamasının ardından sessizliğe büründü.

17.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:34
Uzungöl'de Koronavirüs sessizliği
Yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon 'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl , dünyada birçok ülkede salgınlara ve ölümlere sebep olan Koronavirüs 'ün Türkiye'de de görülmeye başlamasının ardından sessizliğe büründü.

Karadeniz bölgesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerine kar yağışına bırakırken, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl beyaza büründü. Beyazla kaplanan Uzungöl'ün Koronavirüs nedeniyle en sakin günlerini yaşadığını belirten turizmci Mehmet Keleş, "Umuyoruz ki bu panik ve korku en kısa zamanda sonlanıp Uzungöl gerçek kimliğine ve hareketliliğine kavuşur" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Trabzon, Uzungöl, Güncel

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