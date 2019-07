Uzungöl'de Suudi turistlerin açığını onlar kapattı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de sayıları her geçen yıl azalan Suudi Arabistan'lı turistlerin açığını Körfez ülkelerinden gelen diğer turistler kapattı.



Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Uzungöl'de otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, gelen misafirlerini çam ağaçlarının yeşil örtüsüyle karşılayan Uzungöl'de beklenilen turistler yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilim nedeniyle sayıları her geçen yıl azalan Suudi Arabistan'lı turistlerde bu yıl yüzde 60 oranında bir azalma yaşandı. Suudi Arabistan'lı turistlerin bu açığını ise Körfez ülkelerinden gelen diğer turistler kapattı. Geçen sene tarihinin en yoğun sezonunu yaşayan Uzungöl'ün bu sene de turizm rekorunu kırması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başakan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl'de doluluk oranının istenilen seviyede olduğunu belirterek, "Eksik yaşadığımız tek durum Suudi Arabistan'dan gelen misafirlerimizin azalması. Bunu geçen senede görmüştük. Bu sene biraz daha fazla gördük. Ama onların yerini dolduracak Irak'lı, İran'lı, Azerbaycan'lı ve diğer Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimiz var. Onların açığını ciddi manada dolduruyorlar. Yani Suudi konusunda ciddi sıkıntılar yaşamıyoruz. Geçen sene yüzde 40 oranında azalma vardı bu sene bu rakam yüzde yüzde 60'ın üzerine çıktı. Tabi bunlar siyasi gerilim yüzünden" dedi.



Yüzde 50 yerli, yüzde 50 yabancı turist



Körfez ülkelerinden gelen diğer turistlerin Suudi'li turistlerin olduğu yerlere gelmediğine dikkat çeken Akyüz, "Irak ve İran turistlerin potansiteli oldukça yüksek. Bizim ikinci sırada Kuveytli misafirlerimiz var. Onlarda en ufak bir azalma yok. Bunun yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer Körfez ülkelerinden gelen misafirlerimizde yoğunluk var. Hatta onlar Suudi Arabistanlılar'ın olduğu yere pek gelmezler. Dolayısıyla Suudi'ler olmayınca biraz daha fazla gelmeye başladılar. Uzungöl'e şuanda baktığımızda gelen turistlerin yüzde 50'sini yerli turistler oluştururken, yüzde 50'sini ise yabancı turistler oluşturuyor" şeklinde konuştu.



Geçen sene en yoğun sezon yaşandı ama istenilen çalışmalar bitmedi



Uzungöl'de geçen sene en yoğun sezonunun yaşandığına dikkat çeken Akyüz, "Uzungöl'ü terdirgin eden en önemli şey yol. Yolumuz tıkanıyor. Onunla ilgili bir çözüm bulamadık. Şu 2 sene içinde bir katkı sunmaya başladılar ama eksik. Gelen misafirler yolda sıkıntılar yaşıyor. Büyük araçlar yolları ciddi anlamda tıkıyor. Uzungöl'ün girişinde bir otopark oluşturularak bir çözüm alınması gerekiyor. Geçen sene günde ortalama 23 bin araç geliyordu. Bu 70-80 bin insan demektir. Uzungöl'ü sezona hazırlamamız gerekiyordu. Teleferik projesi olmazsa olmazımız. Ama halen daha başlanmadı. Bunların bitmesi lazım. Uzungöl'ü ziyaret etmek isteyen insanları sadece 3 ayda sınırlı kalmaması lazım. Turist sayısı her geçen yıl artıyor. Geçen sene biz Suudi'li turistler gelmeyecek bir büyük sıkıntı yaşayacağız diye düşünüyorduk. Ama geçen sene tüm sezonların en yoğun sezonunu yaşadık. Yüzde 40 oranın Suudi'li turistlerin azalmasına rağmen bu yoğunluğu yaşadık. Bu sene sayı daha da artacak" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Arap ve yerli turistler Uzungöl'de deniz bisikletinden yamaç paraşütüne kadar bir çok aktivite yapma imkanı da buluyor. - TRABZON

Kaynak: İHA