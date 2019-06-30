Uzungöl'de yangın

Trabzon
'un Çaykara
ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl
'de iki katlı pansiyonda çıkan Yangın İtfaiye
ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde iki katlı pansiyonun çatı katında başlayan Yangın
kısa sürede büyüdü.
Pansiyondaki turistlerin tahliye edilmesinin ardından olay yerine gelen Çaykara
Belediyesi İtfaiye
ekipleri, yangına müdahale etti.
Alevler, çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çaykara
Belediye Başkanı Hanefi Tok
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi.
İçerideki turistlerin hemen tahliye edilmesiyle bir sorun yaşanmadığını belirten Tok, yangın sebebiyle iki katlı pansiyonun üst odalarında hasar meydana geldiğini kaydetti.