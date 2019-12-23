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Uzungöl'de yıkım gerginliği

Uzungöl'de yıkım gerginliği (3)UZUNGÖL'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTIUzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı güvenlik ekiplerince alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

23.12.2019 05:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 05:38
'de yıkım gerginliği (3)
UZUNGÖL'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı güvenlik ekiplerince alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor. ekipleri, Çaykara-Uzungöl karayolunda birçok noktada 10 güvenlik kontrol noktası kurup, dışarıdan gelen araçların girmesine izin vermiyor.
Ekiplerin yola çıktığını alıp, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapatan vatandaşlara ise jandarma ekipleri, TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Yaşanan olaylarla ilgili, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, gerginliğin devam ettiği Uzungöl'e çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği görüldü. Sabah saatlerinde başlaması beklenen yıkım öncesi, birçok iş makinesi de bölgeye ulaştı.
Uzungöl'de yıkım gerginliği

Jandarma, Uzungöl, Güncel

Kaynak: DHA


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