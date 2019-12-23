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Uzungöl'de yıkımlar başladı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkım işlemi gerginliğin son bulması ile bugün sabahın ilk ışıkları ile başladı.

23.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:00 Uzungöl'de yıkımlar başladı
'un ilçesindeki turizm merkezi 'de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkım işlemi gerginliğin son bulması ile bugün sabahın ilk ışıkları ile başladı.
Tükiye'nin ve Trabzon'un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95'i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17'si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı. Yıkım ekipleri bu gece kararı uygulamak için Jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçti. Yıkım için iş makinelerinin TOMA'lar eşliğinde Uzungöl'e geldiğini öğrenen yöre sakinleri araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale edildi. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı. Sabahın ilk saatlerinde ise olayların bitmesinin ardından yıkım işlemlerine başlandı.
Öte yandan Uzungöl bölgesinde bugün yıkım kararı verilen 48 yapının tamamen, 17 yapının ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkılacağı öğrenildi.
(İHA)

Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel

Kaynak: İHA

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