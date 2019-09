Uzungöl'de yıkımlar başlıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl 'de imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanacak.Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, misafirlerini çam ağaçları ile kaplı yeşil örtüsüyle karşılayan, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düsen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan heyelan bir set gölü olan Uzungöl, kaçak ve çarpık yapılaşmadan kurtuluyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl için harekete geçti. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan turizm merkezinde imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte başlanıyor. Sezon bitiminin ardından yıkımların başlayacağı turizm merkezinde doğal güzellikler ön plana çıkartılacak. Yılda yaklaşık 2,5 milyon turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de kentsel dönüşümünün ardından trafik sorunu da ele alınacak.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl'de yapılan yanlışların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Akyüz "Devletin almış olduğu karara saygı duyuyorum. Artık Uzungöl bizim değil, bütün dünya mirası gibi bir hal aldı. Dünyada artık Uzungöl ismini duymayan kalmadı. Uzungöl'e ciddi manada yapılan yanlışların önüne geçilmesi lazım. Bu da devletimizin görevidir. Buradaki turizmciler olarak artık keşmekeş yapının ortadan kalkması için bakanlığımızın bu iradesinin devam etmesini arzuluyoruz. En azından kamu ve kıyı alanı üzerinde olan kötü yapıların kaldırılması ve imara uygun imar şartlarında gösterilen şartlarda uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Alıpta bir başkalarına peşkeş çekilmesi değil alınan yerlerin otoparksa otopark, rekreasyon alanı ise rekreasyon alanı. Oturma alanı ise oturma alanları olarak değerlendirilmesi lazım. Çünkü burası artık Türkiye'nin, sıcak ülke insanlarının gelip dinlendiği alanlardır" dedi."UFAK DOKUNUŞLARLA ÇARPIK YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"Uzungöl'den para kazananların elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Akyüz, "Çarpık yapıların ufak bir dokunuşla önüne geçilebilir bir durum gibi gözüküyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Çünkü gelen insanların en çok şikayet ettiği mesele, aracını park etmesinin yanında burada geniş oturup hareket etme alanları olmadığını görüyoruz. Artık o insanlara bunları yaşatmamız lazım. Çok yoğun bir talep var çok yoğun bir trafik var. İnsanların yoğun olarak akın ettiği bir yerdir burası. Bizler buna ön ayak olmazsak yabancılar hiç olmaz. Biz burada her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Bizde burada para kazanıyorsak elimizi taşın altına koyacağız. Biz de katkı sunacağız. Yapılan yanlışları devletle hep beraber üstesinden gelmemiz lazım" şeklinde konuştu."YIKILDI, YIKILIYOR SÖYLENTİLERİ HEP VARDI; ZAMAN NEYİ GÖSTERİR HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise Uzungöl'de betonlaşmanın değil, çarpık yapılaşmanın olduğunu kaydederek, "Uzungöl'de yıllardır kaçak yapılaşma ile ilgili bir türlü önlem alınamadı. Hep söylentiler; 'yıkılıyor, yıkıldı' Ama durum ne gösterir, zaman ne gösterir, hep beraber göreceğiz. Uzungöl'de daha çok betonlaşmayı konuşuyorlar. Uzungöl'de betonlaşma yok çarpık yapılaşma vardır. Bu çarpık yapılaşma düzeltilebilecek bir durum. Çarpık yapılaşmanın bir an önce durdurulması lazım. Burası bir otel şehrine döndü. Sosyal olarak hiçbir şey yok. Gelen insanlar bunu istiyorlar, arıyorlar. Dolayısıyla burada müşteri kalitesi de ister istemez düşüyor. Tüm bunlara 'Yeter artık' diyoruz" ifadelerini kullandı.İMAR BARIŞINA UYGUN OLMAYAN YAKLAŞIK 118 YAPININ YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRİLECEKYaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmasından kötü bir örneği olarak göstermiş, gereken tedbirlerin alınmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası gibi Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de de gerekli incelemelerini tamamladı.Geçtiğimiz Temmuz ayında Uzungöl'ü ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Uzungöl'ü uluslararası anlamda doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, "Sezon bitimine müteakip burada uygulamaya geçmek istiyoruz. Öncelikle olarak kaçak yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. İmar barışına dahil olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl'ün içinde ciddi anlamda bir trafik problemi var. Bu trafik sorununu halledecek bir otoparkı veya birden fazla otoparkı da bölgeye kazandıracağız. Hem girişinde hem de çıkışında olmak üzere 2 otopark öngörüyoruz. Burası bizim en önemli millet bahçelerimizden parklarımızdan biri olacak ve bu çerçevede etrafındaki yürüme yollarını yenileyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.(İHA)