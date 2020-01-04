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Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.

04.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:23 Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki 'in gözde turizm merkezlerinden 'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019'da harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere, polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı.

ARA VERİLEN YIKIMLAR SÜRÜYOR

Hava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildiği, yıkımların süreceği belirtildi.



Karadeniz, Uzungöl, Güncel

Kaynak: DHA

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