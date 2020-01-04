Haberler » Güncel » Uzungöl'de yıkımlar sürüyor - Haber

Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

Uzungöl'de yıkımlar sürüyorTRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.

04.01.2020 19:31 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:35
'de yıkımlar sürüyor
TRABZON'un Çaykara ilçesindeki 'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.
Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019'da harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere, polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı.
ARA VERİLEN YIKIMLAR SÜRÜYOR
Hava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildiği, yıkımların süreceği belirtildi.
Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

Karadeniz, Uzungöl, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:25   JAK timlerinden Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli kayak gösterisi - Haber
20:25   Sarıkamış Şehitleri anısına meşaleli kayak ve lazer gösterisi - Haber
20:24   Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye kurtardı - Haber
20:24   Şanlıurfa otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı 2 ölü, 12 yaralı - Haber
20:24   Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem! - Haber
20:14   Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi - Haber
20:05   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması - Haber
18:48   Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:42   Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil - Haber
4.01.2020 20:26:24