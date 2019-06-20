20.06.2019 10:42
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Uzungöl değil çamurgöl

Uzungöl değil çamurgöl

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bölgede 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyor.

Trabzon'unÇaykarailçesindeki dünyaca ünlü turizm merkeziUzungöl, bölgede 3-4 gündür etkili olan yağışlar sonrasında oluşan görüntüsü ile adeta bir çamur gölünü andırıyor.

Bölgede hafta sonundan bu yana etkili olan yoğun yağmur ve kar kürtüklerinin erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl'e ulaşırken çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürdü. Uzugöl'e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, ilk kez Uzungöl'ün bu renge büründüğünü söylediler. - TRABZON
Kaynak: İHA
Çaykara,Trabzon,Uzungöl,Güncel

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