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Uzungöl dondu

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Uzungöl'de üç gündür aralıksız yağan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi donarken hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü.

09.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:51Uzungöl dondu
'un ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan 'de üç gündür aralıksız yağan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi donarken hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü.

Kar yağışıyla birlikte kış manzaralarını görmek için Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler donan gölün kıyısına gelerek doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çektirdi. Uzungöl'de turizm işletmeciliği yapan İhsan Akıncı yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'in turizm başkenti olan Uzungöl'ün donduğunu belirterek, "Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uzungöl yaz ve kış milyonlarca turiste hitap eden bir yer. Yollarımız sürekli açıktır. Herkesi Uzungöl'ün doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum" dedi. - TRABZON

Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel

Kaynak: İHA

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