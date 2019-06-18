18.06.2019 16:15
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Uzungöl'ü görenler gözlerine inanamadı

Uzungöl

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağmur, gölün rengini değiştirdi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağmur, gölün rengini değiştirdi. Bölgede dünden beri etkili olan yoğun yağmur sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl'e ulaşırken çamurlu sular gölün renginı maviden kahverengiye dönüştürdü. Uzugöl'e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında şaşkınlığa uğrarken, ilk kez Uzungöl'ün bu renge büründüğü belirtildi. Bölgede yağmurun bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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