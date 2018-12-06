Uzungöl'ün Sorunlarının Çözülmesi İsteniyor

06 Aralık 2018 Perşembe 15:58



06 Aralık 2018 Perşembe 15:58

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'ün sorunlarının çözümü için çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yetkililere çağrıda bulundu.Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Çaykara Belediye Başkanlığı için müracaat eden aday adaylarının ortak gayesinin Çaykara'nın, Uzungöl'ü ve mahalleleriyle birlikte gelişmişliğine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.Akyüz, her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'ün ve Çaykara'nın birçok sorunu bulunduğunu aktardı.Son yıllarda ilçelerin gelişmişlik durumları karşılaştırıldığında Çaykara'nın turizm bölgesi olmasına rağmen diğer ilçelerden geride kaldığını savunan Akyüz, şunları belirtti:"Mart 2019 seçimleri yeni fırsattır. Sorunların çözümü noktasında seçilecek olan ilçe belediye başkanının Çaykara ve Uzungöl'ün gelişmişliği ile ilgili çok büyük rolü bulunmaktadır. Açıklamalarımız turizm bölgesi olan ilçemizi ileriye nasıl taşıyabilirizi hedeflemektedir." dedi.Kesinlikle ne siyasi ne de kişilere karşı bir art niyet taşımadıklarını belirten Akyüz, şu değerlendirmede bulundu:"Özellikle ülkemiz ekonomisine büyük katkısı olan Uzungöl'ün yıllardır çözülemeyen sorunları bulunmaktadır. Mesela, Uzungöl'ün en önemli sorunu imar sorunudur. Otopark, trafik, yol, elektrik ve telekomünikasyon altyapı ve peyzaj sorunları vardır. Bu sorunların yanında Uzungöl'deki turizmi 12 aya yaymak için farklı alternatif çözümlerin üretilmesi kaçınılmazdır. Yıllarca çözülemeyen teleferik, kış ve su sporları gibi sorunlarımız bulunuyor. Ülkemiz ve bölgemizin turizm lokomotifi olan Uzungöl'ün turizm potansiyelinin ilçemizin geneline yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz.""Uzungöl'ün imar planının olmaması yöre halkının suçu değildir"Akyüz, hükümet ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katkıları ile Uzungöl'de bazı yatırımlar yapıldığını söyledi.Uzungöl'ün geleceğini kurtaracak birçok sorunun hala çözülememesinin hem yöre halkını hem de Uzungöl'ü ziyaret eden milyonlarca turisti hayal kırıklığına uğrattığına işaret eden Akyüz, "1962 yılında belediye olan Uzungöl'ün 2019'a girerken hala mevcut imar planının olmaması yöre halkının suçu değildir. Kısaca Uzungöl'ün çarpık yapılaşma sorunu halktan değil, yasal boşluklardan ve yöneticilerin kararlı tutum göstermemesinden kaynaklanmaktadır." diye konuştu.Belediye başkanının insanlarla kavgalı değil, sorunları ortaya koyan, bütünleştiren, birlikte yönetmeyi kendine ilke edinen, muhtarlarla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile düşünürlerin fikirlerini dikkate alarak ortak çare ve çözümler bulması gerektiğinin altını çizen Akyüz, "(Ben yaptım oldu bitti) ile değil de ortak akla önem vermeli, tarafsız ve yansız Çaykara ve Uzungöl'e yeni plan, proje ve programlarla yenilikler katmalıdır. Sonuç olarak 'Az olsun, bizim olsun' mantığı ile değil, 'Çok olsun, tüm Çaykara'nın olsun' mantığı ile hareket edilmeli." ifadelerini kullandı.Uzungöl Turizimciler Derneği Başkanı Zeki Soylu da Uzungöl'ün ilçe olması için girişimde bulunduklarını ancak henüz sonuç alamadıklarını söyledi.Toplantıya, Uzungöl Turizm Esnaf Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Uzungöl Birlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz ve bu kuruluşların yönetim kurulu üyeleri katıldı.