Uzungöl Zengin Kaynak Sularıyla da Dikkati Çekiyor

TUĞBA YARDIMCI - Doğal güzellikleriyle her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan turizm merkezlerinden Uzungöl
, doğal kaynak sularıyla da dikkati çekiyor. Trabzon
'un Çaykara
ilçesine bağlı, adını Uzungöl'den alan mahallenin de bulunduğu bölgede birçok noktada doğal kaynak suyu çıkıyor.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün yanı sıra yaban hayatıyla da öne çıkan "Özel Çevre Koruma Bölgesi" içinde yer alan Uzungöl'ün turizmde dünya markası olduğunu söyledi.
Uzungöl'ün sadece yer üstü değil, yer altı zenginliğine de sahip olduğunu belirten Tok, "Bölgemiz doğal su kaynakları açısından zengin bir bölge. İlçemizin tamamının içme suyu doğal su kaynaklarından sağlanıyor." dedi.
"Bölgeye katma değer kazandıracak"
Tok, ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının, merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Baltacılı Deresi'nden gelen sudan karşılandığını anlatarak, "İlçemizin tamamının içme suyu yer altı sularından karşılanıyor. Uzungöl dünya genelinde marka yapmış bir isim. Sadece doğa turizmi değil, yer altı kaynakları açısından da değerlendirilmelidir. Bu noktada bölgede termal su arama çalışmaları da yapılıyor. Bin 100, bin 200 metreye inildiği zaman termal suya ulaşılacağını, bunun da bölgeye katma değer kazandıracağına inanıyoruz." diye konuştu.
Doğal su kaynaklarının değerlendirilmesi noktasında Uzungöl'de yaklaşık 10 yıl önce tesis kurulduğunu anımsatan Tok, bir süre önce de el değiştiren tesiste pH değeri yüksek suyun şişelenerek piyasaya sunulduğunu dile getirdi.
Tok, kaliteli doğal su kaynaklarının da bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.
"50 milyon liralık yatırım yapıldı"
Bölgedeki doğal su kaynaklarından biri de Taşkıran
Mahallesi'nin bin 570 rakımlı Süren kayalıklarının olduğu bölgede granit ana kayadan çıkıyor.
Buradan çıkan doğal kaynak suyu, yamaçlardan döşenen yaklaşık 6,5 kilometrelik polietilen boru hattı ile Taşkıran Mahallesi'ne bağlı Kendirli
Küme Evleri mevkisindeki tesislere ulaştırılıyor.
Bulak Su Genel Müdürü Refik Albayrak
, yaklaşık 1,5 yıl önce Bulak Şirketler Grubu tarafından satın alınan tesise, 30 milyon lirası makine ekipmanına olmak üzere yaklaşık 50 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.
Albayrak, Bulak doğal kaynak suyunun Uzungöl'ün zirvesinden Trabzon'a, Türkiye
'ye ve dünyaya mal olacağını belirterek, "Suyumuz 8,41 pH'a sahip." dedi.
Albayrak, şu an için 25 kişinin istihdam edildiği tesisten günde yaklaşık 30 tır suyun Türkiye pazarına sevk edileceğini dile getirerek, Türkiye'de bayilik noktasında çok ciddi talepler olduğunu söyledi.
Dış pazara açılım noktasında da çalışmaların devam ettiğini aktaran Albayrak, şöyle devam etti:
" Avrupa
'da, Almanya
'da çalışmalarımız sürüyor. Romanya
'da 700 markete su vereceğiz, ön anlaşma sağlandı. Dubai
'den, Suudi Arabistan
'dan talepler var. Bunlar şu anda değerlendirme aşamasında. Uluslararası standartları içeren kalite belgelerimizi aldıktan sonra anlaşmalarımızı yapacağız. Bu belgelere ilişkin çalışmalarımız devam ediyor, ilgili kuruluşlar da işletmemizde çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar bittikten sonra ihracat boyutunda da ciddi anlaşmalar sağlanacak. Kaynaktan saniyede 19 litre su akıyor, bu çok büyük bir rakam."
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:40