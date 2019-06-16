16.06.2019 10:11
Haberler»Güncel » Haber

Uzunkaya'dan "Babalar Günü" mesajı

Uzunkaya

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, binbir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan için şehit veren babalar başta olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, binbir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan için şehit veren babalar başta olmak üzere tüm babaların gününü kutladı.
Uzunkaya, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ömrünün en güzel çağını anne ve babasız geçiren, anne ve babasız büyümek zorunda kalan evlatlara sahip çıkılması ve onların yüzlerinin güldürülmesi gerektiğini belirtti.
Celal Uzunkaya, "Binbir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan için şehit veren saygıdeğer babalar başta olmak üzere, bizleri vatana hizmet aşkıyla yetiştiren, tüm babalarımızın gününü tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Celal Uzunkaya, Babalar Günü, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:29 Geri dönüşüm atölyesinde yangın
10:29 YKS'nin ikinci oturumu başladı
10:29 Marmaris'te turistler, cip safariyle eğleniyor
10:28 Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardı
10:28 (ÖZEL) 'Fener Ol' kampanyasına destek olan Civan altyapı seçmelerine katıldı (EK FOTOĞRAFLAR)
10:27 23 haftalıkken doğdu, hayata tutundu
10:27 YKS'de ikinci oturum yapılıyor