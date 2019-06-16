16.06.2019 20:51
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Uzunkaya'dan öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür

Uzunkaya

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okula yetiştiren polislere teşekkür etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okula yetiştiren polislere teşekkür etti.
Uzunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya, Ankara, Trabzon, Tokat, Adıyaman, Bursa, Diyarbakır, Konya, Siirt ve Bartın'da onlarca öğrencinin birçok nedenle YKS'ye geç kaldığını belirtti.
Geç kalan bazı öğrencilerin çeşitli illerde polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildiğini ifade eden Uzunkaya, "İnsan odaklı hizmet anlayışı c¸erc¸evesinde polis-vatandas¸ dayanıs¸masının en gu¨zel örneklerini ortaya koyan degˆerli meslektas¸larıma tes¸ekku¨r ediyor, kendileriyle gurur duyuyoruz. Tu¨rk Polis Tes¸kilatı olarak vatandas¸larımızın ihtiyac¸ duydukları her an ve her yerde yanlarında olmaya devam edecegˆiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Sakarya, Bartın, Celal Uzunkaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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