Uzunkaya trafik denetimlerine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Ankara
ve Kırıkkale
'de trafik kontrol noktalarında denetimlere katılarak, sürücülere uyarılarda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya, Kırıkkale'nin Yahşihan
ilçesinde uygulama noktasında go¨revli personelden uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Ankara C¸alıs¸kanlar uygulama noktasına giden Uzunkaya, trafik denetimlerine katılarak, su¨ru¨cu¨lere uyarılarda bulundu.
Öte yandan, C¸orum O¨zel Harekat Şube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨ ziyaret eden Uzunkaya, personelin geçmiş Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Kaynak: AA
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