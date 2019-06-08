Uzunkaya trafik denetimlerine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Konya
'da trafik denetimlerine katıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, Kulu
makas, Cihanbeyli
ve Konya girişi Kayacık
uygulama noktalarını ziyaret ederek personelden bilgi aldı.
Uzunkaya, trafik denetimlerine de katılarak, uygulama noktalarındaki sürücülere uyarılarda bulundu.
Arac¸lardaki c¸ocuklara Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından hazırlanan, ic¸inde kırmızı du¨du¨k, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan c¸antalar hediye eden Uzunkaya, c¸ocuklardan, arabayı kullanan bu¨yu¨klerini hata yaptıklarında kırmızı du¨du¨kle uyarmalarını istedi.
Uzunkaya'ya, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve il emniyet müdür yardımcıları eşlik etti.
Kaynak: AA
Cihanbeyli
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