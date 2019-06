Uzunkaya, trafik tedbirlerini havadan denetledi

Kaynak: AA

AYBÜKE İNAL - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde her gün ortalama 7 bin 800 polis trafik ekibi ve 1400 jandarma trafik ekibi olmak üzere 9 bin 200 trafik ekibinin sahada olacağını söyledi.Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-İstanbul arasında alınan trafik tedbirlerini havadan denetleyen Uzunkaya, denetleme sırasında helikopterde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Uzunkaya, "Ramazan Bayramı tatili bu sene 9 gün ama biz tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 günlük tedbir planladık." dedi.Mayıs ayının son gününden itibaren 10 Haziran tarihine kadar tedbirlerin devam edeceğini ifade eden Uzunkaya, şunları söyledi:"Bu süreç içinde gerek emniyet trafik birimlerimiz gerek jandarma trafik birimlerimiz, 24 saat güzergahlarda olacak. Özellikle trafiğin yoğun olduğu ve daha önceki veriler çerçevesinde kazaların yoğun olduğu güzergahları seçtik. Yine ekiplerimizin ağırlıklı görevlendirme günleri, tatilin ilk günleri yani dünden başlayarak 1, 2, 3 Haziran ve dönüş itibarıyla haziran ayının 8, 9 ve 10'u.""Her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi sahada olacak"Uzunkaya, trafik tedbirleri çerçevesinde, Türkiye genelinde bayram tatili boyunca her gün ortalama 7 bin 800 polis trafik ekibi ve 1400 jandarma trafik ekibi olmak üzere 9 bin 200 trafik ekibinin sahada olacağını vurguladı.Yine her gün ortalama 14 bin civarında trafik polisi ve 3 bin jandarma trafik görevlisi olmak üzere 17 bin civarında trafik personelinin güzergahlarda olacağının altını çizen Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bayram tatili boyunca toplam 185 bin trafik personeli, Türkiye genelinde sahada görev yapmış olacak. Tedbirler kapsamında sadece trafik personelimiz değil Sayın Bakanımız dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürü olarak ben, trafik başkanlarımız, daire başkanlarımız, Jandarma Genel Komutanımız hepsi belli güzergahlarda, hem bayram öncesi hem bayram sonrası dilimleri kapsayacak şekilde, ağırlıklı güzergah denetimlerinde bulunacak."Polisler otobüsleri yolcu gibi denetleyecekBu denetimler dışında 36 polis başmüfettişinin de yoğun bir şekilde trafik hareketliliği olan ve kaza verileri yüksek güzergahlarda görev alacağına dikkati çeken Uzunkaya, şöyle devam etti:"Ayrıca 1520 yolcu otobüsünde bayram öncesi ve sonrası 1560 personelle denetim yaptıracağız. Bu otobüslerdeki arkadaşlarımızı hiçbir firma bilmeyecek, yolcu olarak otobüslere binecekler, güzergah boyunca seyahatlerinde onlara eşlik edecekler. Gözlemci gibi takip edecekler. Tespit ettikleri olumsuzlukları, hataları ceza uygulamak ve uyarmak suretiyle sürücülerle paylaşmış olacaklar.""Helikopterlerle 100 saatlik denetim yapılacak"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da dün İstanbul-Gerede güzergahında denetim yaptığını hatırlatan Uzunkaya, "Yoğun olan güzergahlarda helikopterlerle havadan denetimler yapılacak. 6 ayrı ilimizde bayram boyunca toplam 100 saati aşkın süreyle helikopterle denetim yapacağız." diye konuştu."Ağırlıklı 6 ilde yapılacak"Uzunkaya, denetimlerin ağırlıklı olarak Ankara, İstanbul, Adana İzmir, Antalya, Diyarbakır'da yapılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:"Helikopterlere ilaveten tatil boyunca 71 ilimizde drone ile havadan trafik denetimleri yapılacak. Aşağıdaki ekiplere yönlendirme yapılacak. Bunun yanında araçların tespitleri yapılacak ve bunlara cezai yaptırımlar uygulanacak.Tüm bu planlamaların tek amacı var: Diyoruz ki hiç olmazsa bu bayram, diğer bayramlardan farklı, gerçekten bayram tadında bayram olsun. Kazaların olmadığı, ölümlerin, yaralanmaların olmadığı, umutlara, sevinçlere acının, gözyaşının karışmadığı bir bayram geçirelim istiyoruz."Uzunkaya, 2019 yılının ilk 5 ayında son derece olumlu veriler çıktığını ifade etti. Geçtiğimiz sene, bir önceki yıla göre Türkiye'de ölümlü kazalarda yüzde 10'un üzerinde bir azalma sağlandığına işaret eden Uzunkaya, "Bir önceki sene 7 bin 500 civarında vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 2018 yılında 750 civarında daha az vatandaşımız ölmüş. Bugün 2019'un ilk 5 ayına ait rakamlara baktığımızda, 31 Mayıs itibarıyla bir önceki yılın ilk 5 ayı ile mukayese ettiğimizde, yüzde 28-30 bandında hem ölümlü kazalarda hem de ölü sayılarında azalma var. 2018 yılının ilk 5 ayına göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 475 azaldı. Bu son derece önemli bir rakam. Eğer bu ortalamayı devam ettirebilirsek inşallah yıl sonu itibariyle geçen sene 6 bin 800 civarında olan ölü sayısını, bu yıl 6 binin altına hatta 5 binlere çekmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Cumhurbaşkanımızın eylem planını uygulanıyoruz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında ilan ettiği eylem planının '2020 yılı itibariyle Türkiye'deki ölümlü kazaların sayısı ve ölü sayısının yüzde 50 düşürülmesi' olduğunu anımsatan Uzunkaya, şöyle devam etti:"Bu doğrultuda trafik birimlerimiz, tüm üst düzey yöneticiler, sokaktaki görevliler, ilgili bakanlıklar ve kurum ve kuruluşlarla uyumlu şekilde trafik mücadelemizi devam ettiriyoruz. Burada vatandaşlarımızın da mücadeleye katkısı önemli. Aileler daha önemli. Biz bu trafik sorununun çözümünde çocukların da oldukça etkili olduğunu gördüğümüzden bütün projelerimizde çocukları ön planda tutuyoruz.Topyekun bir seferberlik ruhuyla trafik kazalarının, ölüm ve yaralanmaların bir kader olmaktan çıkarılıp insanların baş edebileceği sosyal olgu olarak değerlendirilmesini istiyoruz.Çocuklar aileleriyle ilgili karnelerini dolduracaklar. Çocuklarımıza böyle bir çanta hazırladık. 'Bu yolda hep birlikteyiz' logosuyla bunu veriyoruz. İçerisinde trafikle ilgili boyama kitapları, tişört ve şapkalar var. Her biri kendisini trafik polisi olarak hissedecek. Biz bu çalışmalara 82 milyonun insanımızın fahri müfettiş gibi seferberlik ruhuyla destek vermesini arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki bu mücadeleyi hep birlikte yürütürsek ve başaracağımıza inanırsak çok büyük yol alırız ve başarırız."Daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki trafik kontrol noktasına inen Uzunkaya, görev başındaki ekiplerden bilgi aldı. Ankara-İstanbul güzergahındaki araçları durduran Uzunkaya, vatandaşlara yapılan denetimler hakkında bilgi verdi, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.Araçlarda bulunan çocuklara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, içinde kırmızı düdük, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan çanta hediye eden Uzunkaya, çocuklardan, arabayı kullanan büyüklerini hata yaptıklarında kırmızı düdükle uyarmalarını istedi.Uzunkaya'ya denetlemeleri sırasında Trafik Uygulama Denetleme Daire Başkanı Mehmet Yavuz ve Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik eşlik etti.