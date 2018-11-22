Uzunköprü Belediyesi, Aşçıoğlu Mahallesi'nde Sosyal Tesis Açacak

Uzunköprü
Belediye Başkanı Enis İşbilen
, Aşçıoğlu Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı sosyal tesisin yapımının tamamlandığını bildirdi.
Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, tesisin 24 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete gireceğini aktardı.
Mahallenin ihtiyacı olan bir tesisi hizmete başlayacağını ifade eden İşbilen, şunları kaydetti:
"Mahalle halkı, düğünlerini yapabilecekleri düğün salonu olmaması nedeniyle sokak aralarında, okul bahçelerinde düğün yapmak zorunda kalıyordu. İnşaa ettiğimiz bu tesis mahallenin önemli ihtiyacıydı. 24 Kasım Cumartesi günü halkımızın hizmetine açıyoruz. Salonu çok amaçlı kullanacağız. Sadece düğünler değil mahallemizde gerçekleştirilecek her türlü etkinlikte bu salon kullanılacak."
22 Kasım 2018 Perşembe 11:41