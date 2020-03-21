Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haberler

Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında meydanlardaki banklar kaldırıldı.

21.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:26
Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı
Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında meydanlardaki banklar kaldırıldı.
Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, sosyal mesafeyi korumak amacıyla meydan ve parklardaki bankları kaldırdıklarını belirtti.
Telli Çeşme Meydanı, Atatürk Parkı ve Adalet Meydanı'nda bulunan bankların geçici bir süre ekipler tarafından kaldırıldığını aktaran Becan, şunları kaydetti :
"Vatandaşlarımıza evde kalmaları konusunda hem sosyal medya hesaplarımız, hem de billboard, afiş ve yerel basın üzerinden gerekli uyarıları yapıyoruz. Bu salgının yayılmasını önlemek amacıyla ciddi şekilde önlemler alıyoruz. Ancak halkımızın alacağı bireysel önlemler de en az bizim aldığımız önlemler kadar önemli. Vatandaşlarımız lütfen zorunlu olmayan haller dışında sokağa çıkmasınlar. Evinde kal. Sağlıkla kal Uzunköprüm..."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Özlem Becan, Uzunköprü, Çeşme, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 150 bin TL ödeyecek Haberler
FETÖ elebaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin TL ödeyecek
Teknoparklardaki bazı işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacak Haberler
Teknoparklardaki bazı işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacak
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Haber Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Haber Gaziantep'te gözler Marius Sumudica'da - Haber (Düzeltme) Avrupa'da Korona virüs tedbirleri internet kullanımını artırdı - Haber Hatay ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri - Haber Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haber İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber
Loading