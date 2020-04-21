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Uzunköprü'de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor

Uzunköprü Belediyesinin "Uzunköprü'de maskesiz kimse kalmayacak" sloganıyla üretimine geçilen maskelerin dağıtımı devam ediyor.

21.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:24
Uzunköprü'de koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor
Uzunköprü Belediyesinin "Uzunköprü'de maskesiz kimse kalmayacak" sloganıyla üretimine geçilen maskelerin dağıtımı devam ediyor.
Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, ilçedeki vatandaşların maskeye erişimini kolaylaştırabilmek için mahalle muhtarlarına teslim ettikleri maskelerin dağıtımının devam etiğini belirtti.
Bu zorlu süreçte belediye olarak halkın sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri ilk andan bu yana büyük bir titizlikle almaya devam devam ettiklerini ifade eden Becan, hijyen ve dezenfekte işlemlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı.
İhtiyaç sahibi, evlerinden kısıtlamalar nedeniyle çıkamayan vatandaşlara gıda yardımlarının devam ettiğini anlatan Becan, şunları kaydetti:
"Tüm bu çalışmaların yanı sıra halkımızın maske ihtiyacını karşılamak amacıyla binlerce maskeyi muhtarlarımıza bugün itibarıyla teslim ettik. 16 mahalle muhtarlığımızla işbirliği içerisinde tespit ettiğimiz hane sayılarına ve hane nüfuslarına göre, salgın riskine karşı en güvenli şekilde ulaşımını sağlıyoruz. Bu süreçte başta kıymetli Uzunköprülüler olmak üzere tüm yurttaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini, mümkün olduğunca kalabalık alanlardan ve temastan kaçınmalarını rica ediyorum. Zorunlu olmayan haller dışında lütfen evlerinde kalmaya dikkat etsinler. Uzunköprü'de yaşayan her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Bu zor dönemleri hep birlikte, dayanışarak aşacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Özlem Becan, Uzunköprü, Güncel
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