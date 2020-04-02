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Uzunköprü'de pazara gelen her vatandaşın ateşi ölçülüyor

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede kurulan gıda pazarına giriş çıkışın tek noktadan yapıldığını ve pazara gelen her vatandaşın ateşinin ölçüldüğünü bildirdi.

02.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:26
Uzunköprü'de pazara gelen her vatandaşın ateşi ölçülüyor
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede kurulan gıda pazarına giriş çıkışın tek noktadan yapıldığını ve pazara gelen her vatandaşın ateşinin ölçüldüğünü bildirdi.
Becan, yaptığı yazılı açıklamada, Uzunköprü halkının sağlığının her şeyden önce geldiğini ve gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hizmet verildiğini aktaran Becan, "Pazara giriş ve çıkışlar tek noktadan kontrollü şekilde yapılıyor. Pazara gelen tüm vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor. Uygulamada mağduriyet yaşamamak adına alınan tedbirlere ve görevli personelin yönlendirmelerine uymaları vatandaşlarımızın sağlığı için hayati derecede önemlidir."
Becan, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Özlem Becan, Uzunköprü, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Uzunköprü'de pazara gelen her vatandaşın ateşi ölçülüyor - Haberler

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