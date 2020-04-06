Uzunköprü'de, toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.
06.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:06
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.
Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında şehirdeki toplu ulaşımın, halk pazarının kurulduğu perşembe günü hariç 15 gün süreyle durdurulmasına karar verdi. Karar, Uzunköprü Minibüsçüler Kooperatifi'ne tebliğ edildi.
Kaynak: DHA