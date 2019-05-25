Uzuntarla Kültür Merkezi'nde Hummalı Çalışma

Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz aylarda kültür merkezinin ilk kazmasını vuran Büyükşehir Belediyesi, son olarak düğün salonunun ve muhtarlığın bulunacağı bölümün kalıp, demir ve beton imalatını gerçekleştirdi.

SOSYAL İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Büyükşehir bu kültür merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla'ya kazandırıyor. Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde 1488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin geçtiğimiz aylarda temeli atılmıştı. Hummalı çalışmanın devam ettiği merkezin temel demir ve kalıp imalatları devam ediyor. Sağlık Ocağı kolon demir imalatları devam eden merkezin, temel betonu da döküldü. Düğün salonu ve muhtarlık kısmında kalıp, demir ve beton imalatı devam ederken bina altı grobeton çalışması yapan ekipler; dolgu, tesviye ve temel altı betonu döküyor.

TOPLAM ALANI 1488 METREKARE

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlısalon, gelin odası, kulis, bay bayan Wc'ler yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve wc'ler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.

Kaynak: Bültenler