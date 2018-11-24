Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından 4 bin dönümlük alana kurulan, "Uzuntarla
Tabiat Parkı Ormanya", muhtarlara tanıtıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli'de görev yapan muhtarlara, "Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya"nın tanıtılması amacıyla gezi düzenlendi.
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil
'in de eşlik ettiği geziye, 206 muhtar katıldı.
Gezi kapsamında, doğal yaşam alanlarında bulunan hayvanları görme fırsatı bulan muhtarlar, yürüyüş parkurlarında dolaştı.
Kocaeli,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Uzuntarla
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:40