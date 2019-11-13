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Uzuntepe köyünde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde Mevlid-i Nebi haftası kutlandı.

13.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:33Uzuntepe köyünde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
'ın ilçesine bağlı Uzuntepe köyünde Mevlid-i Nebi haftası kutlandı.

Uzuntepe ilk ve ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sınıf Öğretmeni Ramazan Şen yaptı. Daha sonra öğrenciler çeşitli şiir ve ilahiler seslendirdi. Uzuntepe Köyü İlk ve Ortaokulunda yapılan Mevlid-i Nebi Haftası kutlamalarına Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Emniyet Amiri Musa Tarhan, ilçe Müftüsü Metin Kara, ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, diğer bazı kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Okul Müdürü Mazhar Aktaş, peygamber efendimizi anmak, anlamak ve anlatmak amacı ile tertipledikleri programa katılan yetkililer ile vatandaşlara teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara aşure ikramı yapıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, Güncel

Kaynak: İHA

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