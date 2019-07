Vadi Açıkhava'da Haluk Levent fırtınası!

Atlantis Yapım'ın İstanbul 'a kazandırdığı Vadi Açıkhava, açılış haftasonunu rock fırtınası ile bitirdi!

Türk Rock müziğinin usta ismi Haluk Levent , mekanı İstanbul'a kazandıranlara teşekkür ederek başladığı konserinden, kelimenin tam manasıyla fırtına gibi eserek unutulmaz bir konser performansına daha binlerce seyircisi ile imza attı!

'Kaçış' ve 5 yıl aranın ardından yayınladığı son albümü 'Tam Zamanı Şimdi' nin çıkış şarkısı'Tek Geçerim' ile konserine güçlü bir başlangıç yapan Haluk Levent; 'Acılara Tutunmak', 'Ayrılık', 'Alışamadım' ve elbette "Sevenler Ağlarmış" gibi en sevilen hitleri ile devam etti.

Hayatını her zaman insanlara dokunarak, her yerde her şekilde iletişim kurarak sürdüren sanatçı, bu dev konser alanında da kendisini koruyan güvenlik ekibinden özellikle, dinleyicisiyle arasına girmemelerini rica etti. Ve konser alanının adeta tadını çıkararak, her köşesine gitti, binlerce dinleyicinin arasına karıştı, herkesle birlikte şarkılarını söyledi hatta bir ara halay bile çekti!

Haluk Levent, genç yaşta kaybettiğimiz müzisyenBarış Akarsu'yu anmadan geçmedi. Onun da söylediği Cem Karaca'nın 'Islak Islak şarkısıyla dinleyicilere duygulu dolu anlar yaşattı. Haluk Levent konserini İzmir Marşı ile coşku içinde sonlandırdı.

EN GENÇ KONSER MEKANI 'VADİ AÇIKHAVA' CUMA GECESİ

5.000 GENÇLE KAPILARINI AÇTI!

Atlantis Yapım'ın İstanbul'a kazandırdığı Vadi Açıkhava konser alanı, bu haftasonu açılış konserlerine evsahipliği yaptı. Mekan, Haluk Levent'ten önce de Gençlerin gözdesi, ' Yüzyüzeyken Konuşuruz ' konseri ile hem gençleri hem ruhu genç olan coşkulu bir kalabalığı orman kıyısındaki en genç konser alanında biraraya getirdi.

5.000'i aşkın dinleyici ilk gece bütün şarkıları Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla beraber söyleyerek tarihi bir geceye de tanıklık etmiş oldular.

Uzun yıllar boyunca İstanbul'un buluşma noktası olma hedefiyle inşa edilen konser alanı hem konforlu dev oturma alanı ile hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile sanatseverlerden ilk haftasonundatam not aldı!

Biletleri Biletix'te satışa çıkan, Vadi Açıkhava Konserleri yaz boyunca unutulmaz ve eşsiz sesler ile eğlencenin adresi olacak.

VADİ AÇIKHAVA TEMMUZ KONSER PROGRAMI:

12 Temmuz Cuma21:00 GÖKSEL

13 Temmuz Cumartesi 21:00 ATHENA

26 Temmuz Cuma 21:00 MFÖ

27 Temmuz Cumartesi 21:00 LEVENT YÜKSEL

02 Ağustos Cuma 21:00 TEOMAN

03 Ağustos Cumartesi 21:00 KENAN DOĞULU

23 Ağustos Cuma 21:00 KUBAT

24 Ağustos Cumartesi 21:00 SELDA BAĞCAN

31 Ağustos Cumartesi 21:00 MOR VE ÖTESİ

06 Eylül Cuma 21:00 EDİS

07 Eylül Cumartesi 21:00 SİBEL CAN

13 Eylül Cuma 21:00 TEOMAN

14 Eylül Cumartesi 21:00 NİLÜFER

20 Eylül Cuma 21:00 FERHAT GÖÇER

21 Eylül Cumartesi 21:00 MFÖ

22 Eylül Pazar 21:00 KARADENİZ GECESİ Merve Yavuz- Ekin Uzunlar-İmera-Öykü Gürman

27 Eylül Cuma 21:00 FUNDA ARAR

29 Eylül Pazar 21:00 YENİ TÜRKÜ 40. YIL