Haberler » Güncel » Haber

Vadi Açıkhava'da sahne Funda'nın!

İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya U.S Polo ASSN. Açıkhava Konserleri ile devam ediyor.

24.09.2019 08:27Vadi Açıkhava'da sahne Funda'nın!

19 yıllık profesyonel müzik kariyeri boyunca yayınladığı şarkılarla Türk pop müziğine farklı bir soluk getiren Arar, 27 Eylül Cuma gecesi Vadi Açıkhava'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı sanatçı geceye özel hazırladığı repertuvarı ve sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile yaz boyunca birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapacak.


İstanbul, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
08:27 Vadi Açıkhava'da sahne Funda'nın!
08:26 Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
08:22 Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem
08:21 Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü
08:20 İzmir merkezli 11 ilde fetö operasyonu: 46 gözaltı
08:19 Thomas cook aracılığıyla gelen turistler, tatile devam ediyor
08:18 Kara yollarında durum