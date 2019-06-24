Vadi Açıkhava, sezon açılışını "Yüzyüzeyken Konuşuruz" ile yapıyor

Geçtiğimiz sene Tarkan ve Ajda Pekkan gibi ses getiren konserlere ev sahipliği yapan Vadi Açıkhava, bu yaz konserleri serisini son dönemin popüler grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz ile orman havası içinde unutulmaz bir gece ile açıyor.

10 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan Vadi Açıkhava; 28 Haziran Cuma akşamı Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Haziran Cumartesi ise Haluk Levent 'i ağırlayacak.

Orman kıyısında müzik şöleni yaşatacak Vadi Açıkhava'da; 12 Temmuz Göksel, 13 Temmuz Cumartesi akşamı Athena , 26 Temmuz MFÖ, 27 Temmuz Levent Yüksel ile devam eden edecek konserler serisi Ağustos ayında ise; 2 Ağustos Teoman , 3 Temmuz Kenan Doğulu , 24 Ağustos Selda Bağcan ve 31 Ağustos'ta Mor ve Ötesi konuk olacak.

21:00'de başlayacak konserlerin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Atlantis Yapım'ın İstanbul 'a kazandırdığı yeni mekan olan, Vadi Açıkhava'ya Seyrantepe Metrosu aktarmalı Havaray ile de ulaşılabilir.