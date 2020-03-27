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Vadide sel sularıyla mahsur kalan 2 köpek ve 3 kedi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde taşkın sel suyu sebebiyle vadi içindeki dere kıyısında mahsur kalan 2 köpek ve 3 kedi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

27.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:17
Vadide sel sularıyla mahsur kalan 2 köpek ve 3 kedi kurtarıldı
Mersin 'in Erdemli ilçesinde taşkın sel suyu sebebiyle vadi içindeki dere kıyısında mahsur kalan 2 köpek ve 3 kedi itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'ndeki Limonlu Deresi'nin debisi yağmur ve eriyen kar sebebiyle yükseldi. Dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'nin bir bölümü yükselen sularla kaplandı. Osman Büyüktekin adlı bir vatandaş sosyal medya platformlarından çağrıda bulunarak 9 Ocak mevkisinde sel suları sebebiyle geçiş olmayan bir noktada 2 köpek ve 3 kedinin mahsur olduğunu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri vadi içinde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur hayvanların bir kısmı dere üzerine halat çekilerek ulaşıldı, bir köpek de içme suyu borularının üzerinden taşınarak kurtarıldı. Kurtarılan ve günlerdir aç olduğu anlaşılan köpeğin kendisi için hazırlanan yiyeceğe koşması operasyona katılan herkesi duygulandırdı. Önce şaşkınlıkla uzaklaşan köpek daha sonra ekiplerin verdiği yiyeceklerle karnını doyurdu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel

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