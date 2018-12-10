Vadistanbul Jolly Joker Aralık Ayı Konserleri Devam Ediyor

12 - 19 - 26 Aralık Çarşamba, saat 21.00'de Yıldız Tilbe konseri

Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe; Delikanlım, Haberi olsun, Ummadığım Anda ve geçmişten bugüne daha birçok sevilen şarkısıyla her çarşamba günü Vadistanbul Jolly Joker'de konser verecek.

13 Aralık Perşembe, saat 21.00'de Hakan Altun konseri

Gece hayatının vazgeçilmez isimlerinden olan Hakan Altun, albümlerinden sevilen şarkılarıyla ve Türk müziğinin en sevilen örnekleriyle Vadistanbul Jolly Joker misafirlerine müzik ziyafeti sunacak.

14 Aralık Cuma, saat 22:00'de Demet Akalın konseri

Her daim hit şarkılara imza atan, popüler müziğin en tanınmış isimlerinden Demet Akalın Vadistanbul Jolly Joker'de olacak. Sanatçı geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.

15 Aralık Cumartesi, saat 22.00'de Tan Taşçı konseri

Sözümü Tutamadım, Bana Aşktan Söz Etme ve Sevmek Yetmiyor Bazen gibi albümleriyle çok sevilen müzisyen ve bestekar Tan Taşçı yepyeni ve geçmişten bugüne şarkılarıyla Vadistanbul Jolly Joker'de olacak.

21 Aralık Cuma, saat 22.00'de Teoman konseri

Türk rock müziğinin sevilen ve pek çok unutulmaz şarkıya imza atmış başarılı temsilcisi Teoman, Vadistanbul Jolly Joker'de en sevilen şarkılarını seslendirecek.

22 Aralık Cumartesi, saat 22.00'de Cengiz Kurtoğlu konseri

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu, Vadistanbul Jolly Joker'de sevenleriyle bir araya gelecek. Sayısız şarkıda imzası bulunan sanatçı yıllara meydan okuyan unutulmaz şarkılarını seslendirirken dinleyicilerine keyifli bir müzik gecesi yaşatacak.

28 Aralık Cuma, saat 22.00'de Cem Adrian konseri

Ses aralığının genişliği ve çıkabildiği tonlarla dinleyenlere apayrı bir keyif ve müzik gecesi sunan Cem Adrian, en sevilen şarkılarıyla Vadistanbul Jolly Joker'de olacak. Anadolu'nun en sevilen Türkülerine yaptığı coverlarıyla da sevilen sanatçı müzikseverlere sanatla dolu bir gece sunacak.

29 Aralık Cumartesi, saat 22.00'de Berkay konseri

Türk pop müziğinin başarılı ismi Berkay, Vadistanbul Jolly Joker'de müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, sevilen şarkılarıyla Vadistanbul Jolly Joker misafirlerine keyifli bir akşam yaşatacak.

31 Aralık Pazartesi, Levent Yüksel 'Yılbaş Özel' konseri

Med Cezir, Dedikodu, Zalim, Tuana, İstanbul ve daha birçok unutulmaz şarkıya imza atan müzisyen Levent Yüksel geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla Vadistanbul Jolly Joker'de olacak.