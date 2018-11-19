Vadistanbul Jolly Joker Konser Takvimi

21-28 Kasım Çarşamba, saat 21.00'de Yıldız Tilbe konseri

Delikanlım, Haberi olsun, Ummadığım Anda ve daha birçok sevilen şarkısıyla dillere dolanan, Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe Vadistanbul Jolly Joker'de olacak.Seyrine doyulmaz sahne performansı ve geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla sanatçı Vadistanbul Jolly Joker'de konser verecek.

23 Kasım Cuma, saat 22.00'de Ceylan Ertem konseri

2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk', 2012 yılında ise 'Ütopyalar Güzeldir' albümü yayımlandı. Her iki albüm de birçok eleştirmen tarafından olumlu yorumlar aldı ve yılın en iyi albümleri arasına girdi. Barana ile Amsterdam'da kaydettikleri Xenolopolis albümü Baykuş Müzik etiketiyle yayınlandı. Kasım 2014 tarihi itibariyle ise Sony Müzik etiketiyle 3. solo albümü Amansız Gücenik'i paylaşan Ceyl'an Ertem'i, Nisan ayında JazzAhead sahnesinde gördük. 2015 sonunda, içinde 10 adet yeniden yorumun yer aldığı YUH! albümünü dinleyicileri ile paylaştı. Son albümü 'Yine de Amin'i Şubat ayında gün yüzüne çıkaran şarkıcı ve şarkı yazarı, yurt içi ve yurt dışı konserlerine durmaksızın devam ediyor. Türk müziğinin başarılı ismi Ceylan Ertem müziğin en seçkin ve kaliteli örneklerini Vadistanbul Jolly Joker'e sunacak.

29 Kasım Perşembe, saat 21.00'de Melek Mosso konseri

Umrumda Değil, Bana Yalan Söylediler, Vursalar Ölmem gibi şarkılara yaptığı coverlarıyla geniş bir kitleye sesini ulaştırmaya başlayan Melek Mosso; Vadistanbul Jolly Joker'de olacak. Farklı sesi ve yorumuyla beğeni toplayan şarkıcı Vadistanbul Jolly Joker misafirlerine keyifli bir akşam yaşatacak.

Tüm etkinlikler için biletler, biletix ve Vadistanbul'daki Jolly Joker bilet satış noktalarından temin edilebilir.