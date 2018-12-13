Vagner Love, Avrupa'da 3 Maç Sonra Sahaya İlk 11'de Çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Liginde gruptan çıkma adına Malmö'ye karşı mücadele verdiği maçta Vagner Love, Avrupa oynanılan üç maç sonra sahaya ilk 11'de başladı.
Vagner Love, Avrupa kupalarında oynananGenk ve Sarpsborg maçlarının ardından Vodafone Park'ta oynanan Malmö karşılaşmasında Şenol Güneş güneş tarafından ilk 11'de görevlendirildi.
3 GOLÜ BULUNUYOR
Vagner Love, UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde oynanan karşılaşmalarda şu ana kadar 3 gol kaydedebildi.
(Akşam)
Malmö,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 21:33