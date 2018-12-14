14 Aralık 2018, 00:00
»»

Vagner Love, Gol Atamamanın Faturasını Takım Arkadaşlarına Kesti

Beşiktaş'ta Vagner Love, Malmö maçı sonrasında konuştu. Love, "Gol atmak için bütün takım olarak üretmeniz lazım." dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

Maç sonrası konuşan Vagner Love, şu ifadeleri kullandı:

Tur atlamak için, kazanmak için maça çıktık ama elenmek bizim için çok üzücü. Gol pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik ve tur atlayamadık. Gol atmak için bütün takım olarak üretmeniz lazım. Defanstan başlıyor, orta sahanın da üretmesi lazım. Bütün takım olarak üretemiyoruz ve gol atmakta zorlanıyoruz"

Vodafone Park,Malmö,Beşiktaş
14 Aralık 2018 Cuma 00:00



YORUMLAR (3)
GÜNGÖRENLİ: Adam doğru demiş vallahi hep havadan top gönderiyorlar koşu yoluna atsanıza arkadaş
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CİHAN: Bu takımın gol atması için senin gitmen gerekli Vagner efendi.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
KAPAK: Gol atip napacaniz, berabere kalin yeter. Iyi iyi futbolda ilerleme var
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz