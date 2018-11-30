Vagner Love: "Sıramı Bekliyorum"

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg karşısında deplasmanda 2-0 geriden gelip maçı 3-2 kazanan Beşiktaş 'ta Vagner Love açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hava şartları, saha şartları, halı saha zeminiyle birlikte 2-0 geriye düşmek zorlaştırdı ama 2. yarıda takım olarak bir mücadele ortaya koyduk. Koştuk ve şükürler olsun ki sonucu aldık."

"Sıramı bekliyorum"



"İşin sırrı çok çalışmak ve sıranı beklemek. Ben de çalışmaya devam ediyorum ve sıramı bekliyorum. Sıra geldiği zaman oyuna gidip en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de aynısı oldu. Hafta sonunda da forma bekliyorum."

"Bakalım nereye kadar gidebileceğiz"

"Önümüzde bir maç daha var. O maçı kazanırsak, gruptan çıkacağız. Adım adım gitmek lazım, rakiplerin saygısını kazanmak lazım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz."