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Vagon üstüne çıkınca elektriğe kapıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tren Garı mevkiinde bir erkek çocuğu elektrik çarptı.

28.12.2019 02:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 02:41 Vagon üstüne çıkınca elektriğe kapıldı
'ın ilçesinde Tren Garı mevkiinde bir erkek çocuğu elektrik çarptı.

Olay, akşam saat 22.15 sıralarında Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yanında tren yolu boyunda meydana geldi. Park halindeki son tren vagonunun üzerine çıkan 14 yaşındaki E.T., kollarını kaldırınca elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu çıkan sesi duyan vatandaşlar, olay yerine hızla koşarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. E.T.'yi yaralı halde gören arkadaşları ise bir anlık şoka girdi.

Olay mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansa bindirerek ilk müdahaleyi yaptı. Üstündeki elbiseleri yanan çocuğun bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. Tren yolu bölgesine gelen emniyet ekipleri ise bahse konu kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü ve İstanbul'a sevk edildiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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