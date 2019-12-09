Haberler » Güncel » Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü - Haber

Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü

Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.

09.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:56
'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Malatya Merkez tren istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, 3 arkadaş Mahallesi'ne gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Deniz Can E. yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(Hasan Eryılmaz/İHA)
Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü

Malatya Merkez, Yeşiltepe, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38 El Halil'de Yahudi mahallesi projesi nedeniyle greve gidildi - Haber
12:38 Pilot ilçe Kızılcahamam'da Sıfır Atık Projesi çalışmaları - Haber
12:38 Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı - Haber
12:36 Vefat eden eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için tören düzenlendi - Haber
12:33 Nazilli'de görev yapan muhtar eşlerinden Başkan Özcan'a anlamlı hediye - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:12 Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
9.12.2019 12:41:23