Vagonların Üzerinde Selfie Çekmek İsterken Akıma Kapıldı

Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde Ahmet A. isimli genç, vagonun üzerinde selfie çekmek isterken akıma kapılarak ağır yaralandı.
Olay, Ceyhan Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Arkadaşları ile gezen Ahmet A. (15), gardaki vagonların üzerine çıkarak cep telefonu kamerasıyla selfie çekilmek istedi. Fotoğraf çekeceği sırada hızlı tren yüksek gerilim hattında akıma kapılan genç, ağır yaralandı. Arkadaşlarının olay yerine ambulans çağırmasıyla Ahmet A., sağlık ekibi tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet A. yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Ceyhan,Adana